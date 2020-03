Isola d'Elba (Livorno), 10 marzo 2020 - Una donna di 72 anni è morta a causa dell'inalazione di monossido di carbonio fuoriuscito da una stufa a pellet. E' accaduto questa mattina, martedì 10 marzo, in un appartamento nel centro di Capoliveri, sull'isola d'Elba (Livorno). Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana avrebbe avrebbe acceso una stufa a pellet per scaldare l'appartamento all'interno del quale si trovava insieme alla sorelle 82enne. Nessuna delle due anziane, tuttavia, si sarebbe accorta del malfunzionamento della stufa e della fuoriuscita di gas, essendo il monossido di carbonio inodore e incolore.

A dare l'allarme è stata la figlia della vittima che, dopo aver più volte telefonato alla madre senza ricevere risposta, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno messo in sicurezza l'area permettendo così ai volontari della Pubblica assistenza di Porto Azzurro e a quelli della Pubblica assistenza di Capoliveri di procedere con le operazioni di soccorso. Purtroppo, però, per la 72enne non c'è stato più niente da fare, mentre la sorella, ancora in vita ma in gravi condizioni, è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Grosseto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso, mentre alcuni volontari sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere per lievi intossicazioni.