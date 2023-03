Funerali degli animali, boom di richieste

Empoli, 12 marzo 2023 - Era partita da zero come una scommessa, un’idea imprenditoriale nata in pieno Covid: tre amici, la passione comune per gli animali e la voglia di ricominciare dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia. E’ passato un anno e mezzo dall’apertura a Empoli della prima agenzia di onoranze funebri per animali da compagnia. "Pet Paradise" da via Fucini raddoppia, cresce e si espande arrivando fino a Livorno. La nuova sede ha appena aperto i battenti nella zona industriale Picchianti della città labronica. Acquisito il già esistente forno crematorio e rilevata l’attività, l’obiettivo è sensibilizzare alla tematica e far conoscere ancora di più i servizi legati al mondo animale. "Esportiamo la nostra esperienza a Livorno perché questo - racconta Serena Buonocore, titolare di Pet Paradise con Alessio Guidotti e Filippo Piccolo - è stato un anno ricco di soddisfazioni. Abbiamo registrato tante richieste, riuscendo a fornire un servizio umano e decoroso per gli animali da compagnia ai loro padroni. La doppia sede ci servirà per la copertura dell’area costiera mentre da Empoli continueremo a seguire clienti in arrivo da Firenze, Prato e tutto l’Empolese Valdelsa. Sono poche le realtà in Italia a occuparsi di onoranze funebri per animali domestici. Ecco perché lavoriamo un po’ ovunque". In via dei Materassi a Livorno il servizio è già attivo. "L’obiettivo? Le persone non hanno ancora la cultura, la visione della cremazione. E’ un tabù che pian piano sta cadendo. Un’abitudine in crescita. Il merito è dell’informazione e della divulgazione. Non si parla mai abbastanza di certi argomenti. Suonano dolorosi, ma è bene sapere - dicono i ragazzi - che è un servizio necessario.Quasi nessuno sa come gestire la morte del proprio animale da compagnia. Si delega spesso al veterinario. Esiste invece la possibilità di restituire al cliente un’urna funeraria con le ceneri nel caso in cui voglia conservarne un ricordo, altrimenti ci occupiamo dello smaltimento".

I soci che hanno dato vita all’impresa innovativa dedicata al mondo animale hanno 23, 27 e 33 anni e vivono tra Vinci, Empoli e Stabbia. Con loro la cagnolina Lisa, diventata la mascotte dell’agenzia: abbandonata e legata alla porta di ingresso del negozio, la bassottina è stata adottata dai tre e ora è parte del team. Dopo un anno di attività, insomma, è tempo di nuovi obiettivi ma anche di bilanci. Quel che non cambia però è l’aspetto emotivo legato ad un mestiere non facile. "Ci colpisce ancora come le prime volte, vedere le persone disperarsi per il proprio animale. Ogni volta è struggente. Al dolore del distacco non ci si abitua mai. Gestire la scomparsa dei propri affetti è sempre un colpo al cuore. Ma siamo contenti di essere di supporto e siamo soddisfatti della fiducia che gli empolesi ci hanno dato". Una curiosità? "Non abbiamo a che fare soltanto con cani e gatti come ci si immagina. Ci sono stati consegnati pappagalli, conigli e capre... tenute come fossero figli".