Furiosa lite su famosa spiaggia dell’Elba, spunta una mazza da baseball

Marciana Marina (Isola d’Elba), 17 luglio 2023 – Furiosa lite notturna su una famosa spiaggia dell’Isola d’Elba, spunta anche una mazza da baseball.

La scorsa notte, intorno alle 3 e mezza del mattino, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno rintracciato l’auto con a bordo alcuni giovani che, poco prima, si erano resi protagonisti di un’accesa lite durante la quale avevano brandito anche una mazza da baseball. L’auto è stata intercettata nel cuore della notte a Marciana Marina. Nel portabagagli c’era la mazza da baseball metallica, lunga oltre 70 centimetri, sequestrata dai militari perché la sua detenzione è punita penalmente se non giustificata. A peggiorare la situazione, il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 0,89 grammi per litro. Al 32enne, residente sull’isola, è stata ritirata la patente; è stato anche denunciato sia per la guida in stato di ebrezza che per il porto abusivo della mazza da baseball e rischia la sospensione della patente per due anni e una pena che può raggiungere anche i due anni di arresto e una multa fino a 10mila euro.