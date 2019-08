Livorno, 6 agosto 2019 - Tre uomini dal fare sospetto, domenica sera sono stati messi in fuga a Coteto grazie alla prontezza dei cittadini, ormai vigili e in allerta dopo la serie di furti commessi in zona di recente, ma anche grazie agli agenti delle volanti. Gli abitanti, quando hanno notato il terzetto, hanno chiesto aiuto ai poliziotti di una Volante che stava pattugliando le strade del rione.

Tutto questo è accaduto alla vigilia della visita del sindaco Luca Salvetti a Coteto, un tempo quartiere ritenuto tranquillo, ma forse per questo preso di mira dai ladri, che hanno messo a segno, nel mese di giugno, sette colpi. In più nel fine settimana, una coppia di truffatori ha derubato due anziani, spacciandosi uno per medico, il complice per poliziotto.

Dunque tre uomini sono stati notati domenica intorno alle 21 da alcuni abitanti, mentre si aggiravano intorno ad alcune abitazioni disabitate, perché le famiglie che ci vivono sono in ferie. È stato per questo che due donne, quando hanno visto sopraggiungere una pattuglia della questura, l’hanno fermata e hanno chiesto aiuto.

Quando i tre sconosciuti hanno visto la volante, hanno provato a seminarla fino ad arrivare in una strada a fondo chiuso dove hanno abbandonato la vettura, e sono scappati a piedi, in tre direzioni diverse.

«Sembrava conoscessero bene la zona - hanno raccontato i testimoni - perché si sono infilati in cortili e in strade senza dare l’impressione che non sapessero come muoversi«. Infatti sono spariti. Così ieri il sindaco Salvetti, in mezzo alla gente, affiancato dalla vice comandate della polizia muncipale, Rossella Del Forno, e dalla vice sindaco Monica Mannucci, ha assicurato che «il questore Lorenzo Suraci, con il quale ho già parlato, mi ha garantito che saranno organizzati servizi mirati a Coteto. Tuttavia scriverò al ministro degli interni per chiedere che sia potenziato il numero di tutori della legge per Livorno».

Gli abitanti di Coteto hanno chiesto al sindaco «più illuminazione pubblica la notte e video sorveglianza. Hanno anche chiesto «il ripristino del vigile di quartiere». Su questo punto la vice comandate Del Forno ha riferito che «in attesa di rinforzi, sono già stati programmati il passaggi della pattuglia a piedi della polizia municipale, ma compatibilmente con i servizi previsti anche in altri quartieri». Il sindaco però ha auspicato «l’istituzione della pattuglia a piedi per Coteto, che vigili per le strade tutti i giorni. Il mio sogno è che diventi una presenza permanente».