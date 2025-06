La banda degli scooter, ogni giorno spariscono dai 3 ai 5 motorini

Livorno, 16 giugno 2025 – Ormai è allarme furti per gli scooter. Che ci sono sempre stati, ma ora si stanno toccando nuovi record. Il motorino a Livorno non è un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita, specie l’estate quando per recarsi al mare la scelta non può che ricadere sui mezzi a due ruote se si vuole evitare caos, traffico e difficoltà nel trovare parcheggio. Certo è che nessuno, una volta risaliti li scogli di Calafuria, vorrebbe mai vedere scomparso nel nulla il proprio mezzo, ma purtroppo questo destino per molti livornesi negli ultimi tempi è divenuto realtà.

Avevamo già parlato su La Nazione dell’ondata di furti che aveva investito la città a cavallo fra il 5 e il 6 giugno, quando nel giro di nemmeno 48 ore furono rubati 7 scooter, un vero e proprio assalto. La speranza era che si potesse trattare di un evento straordinario, certo i furti in città non sono nuovi ma con questa frequenza non si erano mai visti, eppure le speranze dei cittadini hanno avuto vita breve, nei giorni scorsi infatti gli annunci di scomparsa sono tornati a popolare i social prima ancora di trasformarsi in denunce, ma niente da fare, una volta scomparsi questi mezzi sembrano trasformarsi in veri e propri fantasmi e gli avvistamenti successi al furto sono pari a zero.

Le vittime purtroppo ormai le conosciamo molto bene, si tratta degli Sh, bersaglio preferito di quelle che ormai possiamo chiamare delle vere e proprie bande specializzate nel furto di scooter, poco importa se in pieno giorno e in zone frequentate come può essere il Romito d’estate. Venerdì 13 la seconda ondata di furti, ben tre messi a segno ed uno andato a vuoto, il primo colpo ha avuto come protagonista un Sh nero, sottratto al suo proprietario in zona The Space, il secondo invece sempre il best seller targato Honda, ma questa volta di colore bianco scomparso dal quartiere la Rosa. Il terzo colpo è invece stato messo a segno a Marina del Boccale, dove una giovane coppia si era recata per trascorrere una rilassante giornata di mare, trasformatasi invece in una sorta di poco divertente caccia al tesoro quando una volta risalita la cala i due ragazzi non sono riusciti a trovare il proprio mezzo, che neanche a dirlo anche questa volta era un Sh. Se i modelli preferiti sembrano quelli prodotti da Honda non è da escludere che i ladri possano rivolgere le proprie attenzioni anche verso altri modelli.