Furti di scooter, le difese. Il localizzatore Gps e anche il blocco al disco

Livorno, 17 giugno 2025 – Vista l’ondata di furti che sta investendo la città qualsiasi proprietario di scooter, specie se Honda Sh, è ovviamente alla ricerca dei migliori stratagemmi per proteggere il proprio mezzo dalle grinfie dei ladri di turno. Ebbene oggi su La Nazione cercheremo di fornire ai lettori qualche soluzione, seguendo le indicazioni di chi le due ruote le conosce bene e su questa conoscenza ha costruito una professione onesta, al contrario delle bande che evidentemente popolano le strade della città. Per cercare di arginare il fenomeno abbiamo infatti chiesto ad alcune concessionarie locali di fornire ai cittadini qualche consiglio circa le precauzioni da prendere e gli strumenti da adottare per proteggere i propri mezzi.

“Sicuramente andando sul classico il blocco al disco e la catena possono quanto meno scoraggiare i malintenzionati dal commettere il furto - ha spiegato a La Nazione Florin Bobu di Bbf Moto -. Per quanto riguarda invece delle soluzioni più tecnologiche consiglio dei localizzatori gps, sono molto comodi si collegano al telefonino tramite app e permettono di seguire gli spostamenti del mezzo nel malaugurato caso in cui il furto sia già avvenuto“. Altri consigli ci sono giunti da Giuseppe Fornaciari di Matt Moto che ha spiegato “ Di soluzioni ce ne sono molte, sia per così dire meccaniche che elettroniche, per esempio può essere molto utile installare sul proprio mezzo dei dispositivi sonori così da attirare l’attenzione di eventuali passanti e magari anche scoraggiare i ladri.

Il problema - ha proseguito Fornaciari - è che spesso e volentieri i mezzi vengono caricati direttamente a bordo dei furgoni quindi catene e blocco al disco possono risultare poco efficaci. Per questo consiglio sempre ai miei clienti di sottoscrivere una buona assicurazione che copra anche i furti“. Insomma qualche soluzione per scoraggiare i ladri e proteggere il proprio mezza c’è, ma è fondamentale essere pronti anche in caso di furto, per esempio installando un buon tracciatore gps così da seguire gli spostamenti oppure sottoscrivendo un’apposita assicurazione (che però è sempre più cara alla luce dell’escalation dei furti), così da arginare almeno in parte la perdita.

Greta Ercolano