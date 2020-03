Livorno, 1 marzo 2020 - Ha rubato una bicicletta elettrica pieghevole del valore di circa 700 euro e poi l’ha messa in vendita on-line. Il tentativo di ‘far cassa’ con la bicicletta però è durato solo poche ore visto che il legittimo proprietario - il giorno dopo il furto - ha visto l’annuncio su un social network e ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine. È successo sabato scorso a Livorno. La vittima era andata alla stazione dei carabinieri proprio per sporgere regolare denuncia quando ha visto l’annuncio e il prezzo di vendita della sua bici on-line.



Una volta ascoltata la versione del cittadino, vittima del furto, i carabinieri hanno organizzato il piano per identificare il venditore. Una volta individuato l’autore dell’annuncio, un 28enne straniero, l’hanno portato negli uffici del nucleo operativo e radiomobile e l’hanno identificato. A domanda precisa non ha saputo motivare il possesso del mezzo, e viste le circostanze è stato denunciato a piede libero per ricettazione. La bici è stata restituita al proprietario.



p.b.

