Castiglioncello, ladri all’impianto sportivo. Il bottino? Solo bibite

Castiglioncello (Livorno), 4 settembre 2024 – I carabinieri di Castiglioncello hanno denunciato a piede libero quattro giovani fiorentini per un furto commesso in un impianto sportivo.

Secondo la ricostruzione dei militari i giovani si sono introdotti nella struttura danneggiando una telecamera di videosorveglianza nel verosimile tentativo di non essere individuati per poi forzare un armadietto e appropriarsi di diverse bevande. Nel corso dell’intervento i giovani sono stati individuati nelle immediate vicinanze a consumare parte della refurtiva mentre la gran parte, recuperata, è stata restituita al proprietario. I giovani sono stati quindi identificati e denunciati per furto in concorso.