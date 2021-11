Piombino, 16 novembre 2021 - Nella notte sono stati rubati i catalizzatori di 14 automezzi della raccolta rifiuti a Piombino e 2 a Donoratico. Il furto nei magazzini Sei Toscana. Ne ha dato notizia la stessa azienda che si occupa della raccolta rifiuti. Il furto di alcune componenti meccaniche di sedici automezzi adibiti alle operazioni di igiene urbana nel comprensorio della Val di Cornia ha comportato ritardi e interruzioni nella raccolta rifiuti. La società si è subito attivata per sporgere denuncia dell’accaduto alle autorità competenti e per un veloce ripristino dei mezzi danneggiati. Indagano i carabinieri. Ci sono ormai bande specializzate nel furto dei catalizzatori che hanno valore per il contenuto di metalli speciali utilizzati nel processo di depurazione dei fumi di scarico.

Oggi, in attesa del ripristino dei mezzi, potrebbero comunque verificarsi ritardi nelle operazioni di alcuni servizi di pulizia stradale, svuotamento cestini e cassonetti previste nei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.