Furto durante la partita di basket: i ragazzi del Don Bosco derubati mentre giocano

Livorno, 5 aprile 2023 – Ladro. Ladro incallito, screanzato e, lasciatecelo dire anche se andiamo oltre le righe, ladro davvero maledetto. Ieri sera, martedì 4 aprile, al PalaMacchia si stava giocando una partita di basket Under 19 maschile fra la Pallacanestro Don Bosco Livorno e la Fonte Roma. Ebbene, mentre i ragazzi erano impegnati nel match, qualcuno è entrato negli spogliatoi e ha messo a segno un furto.

Quanto accaduto lo racconta su una pagina Facebook la mamma di uno dei ragazzi impegnati nella gara.

"Alla fine della partita – scrive la signora – i nostri ragazzi sono rientrati nello spogliatoio esultando per la vittoria si, ma ahimé anche incavolandosi non poco (per essere garbata), visto che qualche genio della notte, ladro è la parola adatta, ha ben pensato di rubare effetti personali ai ragazzi. Nello specifico sono stati rubati: un paio di scarpe Nike Dunk bianconere con baffo rosso numero 45, un giubbotto Nike Nero con all'interno un iPhone e un portafoglio, una borsa Don Bosco rossa, per intero, così ha fatto prima a caricare tutto dentro”.

"Vi chiedo tre gentilezze – aggiunge la mamma –: la prima è di diffondere il messaggio, la seconda è se qualcuno avesse casualmente visto qualcosa, tipo uno che va a giro in via Allende al buio con una borsa del genere, la terza è se vedete online qualche oggetto simile in vendita se cortesemente potreste comunicarlo. Grazie. Non esprimo a fondo ciò che penso perché potrei veramente diventare volgare e augurare cose spiacevoli, ma a quello ci penserà il Karma. La mamma di un atleta Don Bosco”.