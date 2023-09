Livorno, rubano scooter alla Misericordia e poi lo restituiscono. “Ora faranno il corso volontari”

Livorno 5 settembre 2023 – Svolta per il caso dello scooter rubato alla sede della Misericordia di Livorno in via Verdi domenica pomeriggio.

Gli autori del furto (quattro dei cinque ragazzi ripresi dalla telecamera di sorveglianza) si sono presentati in via Verdi ieri alle 16 di martedì 5 settembre dove sono stati ricevuti dal direttore Gabriele Vannucci.

Si sono scusati con lui per il gesto irresponsabile che hanno commesso e con il 19enne volontario al quale hanno portato via lo scooter. Proprio il direttore Vannucci anche su 'La Nazione' e 'Il Telegrafo Livorno' on line, aveva lanciato un appello rivolgendosi ai cinque adolescenti: «Tornate qui da noi per restituire lo scooter e mettetevi a disposizione della comunità con l’attività di volontariato per la Misericordia».

Così quattro dei cinque adolescenti che hanno partecipato al furto (mancava la ragazza) tra 15 e 17 anni, sono tornati in via Verdi con lo scooter.

«Hanno ammesso di avere sbagliato e hanno chiesto scusa – conferma il direttore Vannucci – Li ho fatti parlare anche con il nostro volontario derubato dello scooter, che si era comprato con i soldi guadagnati lavorando d'estate».

Poi il direttore Vannucci ha invitato i quattro ragazzi a iscriversi al prossimo corso per volontari alla Misericordia. “Inizierà martedì 12 settembre – ricorda Vannucci – e loro hanno accettato. Questa risposta è stata la cosa migliore che potevano fare. Per il resto hanno avuto il coraggio di assumersi le loro responsabilità”. A questo punto è prevedibile che la denuncia per furto sarà ritirata.