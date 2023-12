Livorno, arrestati per il furto dei tablet a scuola

Livorno, 16 dicembre 2023 – Due arresti per il furto di nove tablet in una scuola media di Livorno, furto commesso lo scorso 6 novembre.

I carabinieri hanno arrestato un 43enne e un 20enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip livornese. Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno avevano già permesso di individuare nelle adiacenze dell’istituto scolastico i due presunti autori con i tablet rubati nascosti all’interno di una borsa sul cui possesso non erano stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione.

Il prosieguo dell’attività investigativa ha consentito di raccogliere gravi e concordanti elementi di responsabilità a carico dei presunti autori che hanno portato il sostituto procuratore titolare del fascicolo a richiedere l’emissione di un provvedimento restrittivo, concesso dal Gip. I due uomini sono alle stati portati Sughere.