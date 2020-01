Livorno, 22 gennaio 2020 - Altro furto al Teatro delle Commedie di via Terreni. Qualcuno si è introdotto di notte nell'edificio e ha portato via il registratore di cassa del bar, con circa duecento euro. Ma i danni ammontano a molto di più, visto che è stata danneggiata la porta e sfondato un vetro. E' stata la stessa pagina Facebook del teatro a rendere noto l'accaduto. Non è la prima volta che i ladri entrano di notte alla struttura di via Terreni, che da anni anima la scena culturale livornese. Tempo fa i ladri fecero addirittura un buco nel muro per entrare e rubare. Il registratore di cassa è stato trovato a poca distanza dal teatro.

© Riproduzione riservata