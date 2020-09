L:ivorno, 10 settembre 2020 - Arrestato in flagranza di reato un nordafricano di 41 anni, senza fissa dimora, che aveva sottratto lo smartphone a un livornese mentre stava salendo su un bus di linea. E' accaduto alle 18.30 di ieri in via Grande. A dare l'allarme, raccolto da due due carabinieri del reggimento paracadutisti “Tuscania” non in servizio , è stata la vittima che ha preso a gridare, mentre cercava di fermare il ladro, in fuga con la refurtiva. I due carabinieri si lanciavano all’inseguimento a piedi del 41enne, che d'un tratto mollava il telefonino, I militari lo recuperavano al volo, continuando l'inseguimento fino all’incrocio con Piazza Barontini dove il nordafricano veniva immobilizzato malgrado i tentativi di resistenza. Alcune volanti della polizia, presenti per competenza territoriale in centro, andavano in aiuto dei dei due carabinieri. Il cellulare veniva restituito al proprietario. L'autore del reato, al quale oltre al furto, è stata contestata la resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto nel carcere livornese

