Il ministro del turismo Antonio Garavaglia, invitato d’onore per le celebrazioni dei 60 anni dalla nascita del sindacato Sib (Sindacato italiano balneari) organizzate a Livorno ai Bagni Pancaldi, ha detto ai cronisti che "il Green Pass (il lasciapassare che darà diritto di accedere in Italia ad una serie di servizi ed eventi) sarà lo strumento che servirà a lasciare aperte le attività e a non chiuderle. Permetterà di andare avanti con serenità per questa estate nella quale l’Italia è ancora tutta classificata in zona bianca, mentre in...

Il ministro del turismo Antonio Garavaglia, invitato d’onore per le celebrazioni dei 60 anni dalla nascita del sindacato Sib (Sindacato italiano balneari) organizzate a Livorno ai Bagni Pancaldi, ha detto ai cronisti che "il Green Pass (il lasciapassare che darà diritto di accedere in Italia ad una serie di servizi ed eventi) sarà lo strumento che servirà a lasciare aperte le attività e a non chiuderle. Permetterà di andare avanti con serenità per questa estate nella quale l’Italia è ancora tutta classificata in zona bianca, mentre in Europa abbiamo la Spagna che ora è tornata tutta in rosso e la Francia è tornata tutta gialla. Noi siamo in bianco e ci vogliamo restare". Eppure gli operatori turistici temono che il Green Pass obbligatorio dentro i confini del nostro Paese per accedere dal 6 agosto a ristoranti, bar, teatri e strutture sportive al chiuso, possa innescare una spirale di disdette delle prenotazioni specie da parte dei turisti stranieri e a ruitw italiani. Il ministro Garavaglia ha minimizzato questo rischio. "Il Green Pass è già in uso in tutta Europa e le sue regole valgono in ogni paese dell’Unione Italia inclusa. Non vedo dove sia il provlema. Anzi sarà una garanzia per tutti i tiristi stranieri e italiani". Il ministro stesso ha dato il buon esempio: "Mi sono vaccinato - ha dichiarto - e subito dopo ho scaricato il Green Pass". Damiano Bani presidente di Confsport di Confcommercio è invece preoccupato e dubbioso. "Sarà un’ulteriore mazzata per il nostro settore tra i più penalizzati dalla pandemia. Siamo stati chiusi dall’ottobre 2020 fino alla fine di maggio 2021. Abbiano saltato due stagioni di lavoro nonostante ci sia organizzati nei momenti di apertura svolgendo attività anche all’aperto. Siamo allo stremo ora. Abbiamo inoltre tanti nostri collaboratori che si stanno allontanando per profonda sfiducia legata alla pandemia, per cui paradossalmente questo ci mettere in una ulteriore difficoltà perché dobbiamo ricostruire gli staff". Tornando al Green Pass aggiunge: "Questo lasciapassare a tutti gli effetti maschera l’obbligo vaccinale mettendo ancora più in difficoltà le palestre che rappresentano un settore dove non si sono verificati casi di contagio diffusi e conclamati perché i nostri sono ambienti tutelati e controllati. E sono luoghi in cui alla cura del corpo con l’attività fisica si associa lo sviluppo delle difese immunitarie che la pratica sportiva incentiva". A settembre "temiamo ulteriori contraccolpi perché ancora una quota di popolazione non sarà vaccinata, dunque non potrà accedere alle palestre perché senza Green Pass". Inoltre "sarà un problema la gestione, il controllo dei Green Pass e la responsabilità di chi li dovrà monitorare".

Monica Dolciotti