Gare remiere, tutto il calendario della stagione 2023

Livorno, 14 aprile 2023 - Mancano poco più di dieci giorni all’inizio della stagione delle gare remiere 2023 a Livorno, città portuale e marinara per eccellenza. Tra una decina di giorni i rioni cittadini del Venezia, Borgo e Ovo Sodo (solo per citarne alcuni) torneranno a sfidarsi e darsi battaglia in una serie di sfide spettacolari intrise di sudore e salmastro. Diciamolo subito, la stagione 2023, per come concepita, si appresta ad essere una edizione in perfetta continuità con quella dell’anno passato, eccetto qualche piccolissima modifica. La stagione 2022, vale la pena ricordarlo, ha restituito smalto e prestigio al mondo del remo e alle cantine, duramente colpiti dalla pandemia da Covid 19, che di fatto aveva causato la sospensione delle gare remiere per due anni consecutivi, 2020 e 2021. Stiamo parlando di gare remiere che hanno radici storiche ben lontane; non si tratta infatti soltanto di mere kermesse sportive, ma al contempo di grandi feste di passione, tradizione e folklore che rinnovano e fortificano il legame tra la città di Livorno e il suo splendido mare.

Le date

- 25 aprile 2023, Trofeo Liberazione: appuntamento giunto quest’anno alla quarta edizione e che vedrà i gozzi pronti a sfidarsi nelle acque livornesi per la prima la gara in programma tra gli scali Novi Lena e il molo Elba - 21 maggio 2023, Coppa Santa Giulia & Palio dell'Antenna presso gli scali delle Cantine (da decidere ancora il format, tra gare a eliminazione diretta o a cronometro) - 4 giugno 2023, Coppa Risi'atori: senz’ombra di dubbio la “gara terribile” e più temuta da ogni equipaggio. Una gara tanto spettacolare quanto impegnativa nella quale i gozzi, partendo dalla Torre Meloria, simbolo delle battaglie navali che hanno determinato la storia cittadina, giungono stremati all’arrivo dentro al porto di Livorno attraverso un percorso in mare aperto di quasi 8 chilometri, 7600 metri per l’esattezza. Gozzo vincitore edizione 2022: Borgo 17 giugno 2023, Coppa Barontini: la gara più affascinante e tecnicamente più impegnativa per chi voga, timoniere compreso. La “Coppa Barontini” storicamente competizione a cronometro che si svolge in notturna, lungo il suggestivo percorso dei Fossi Medicei, il sistema di canali che cingono il centro della città di Livorno, attraverso i quartieri intrisi della magia della festa e imbandierati con i colori rionali. Gozzo vincitore edizione 2022: Borgo 1 luglio 2023, Palio Marinaro: Giunto alla 85esima edizione quest’anno, è la gara che vale una stagione, la gara più sentita tra la cerchia stretta dei vogatori perché si tratta della gara che mette in palio l’egemonia cittadina del remo. Tradizione vuole che si disputi la prima domenica di luglio, in mare aperto di fronte alla bellissima Terrazza Mascagni. Gozzo vincitore edizione 2022: Borgo L’attesa si fa già sentire e chissà se quest’anno ci sarà qualche cantina che riuscirà a spodestare il dominatore assoluto della passata stagione remiera, il Borgo, vincitore del “Trittico” delle meraviglie.

Francesco Ingardia