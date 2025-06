Gariglio commissario Port Authority

Davide Gariglio nominato commissario della Port Authority di Livorno, Piombino, Elba. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi commissari straordinari alla guida di tre Autorità di Sistema Portuale. I nuovi commissari nominati sono: l’avvocato Davide Gariglio all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dal 14 giugno 2025; l’avvocato Giovanni Gugliotti all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, dal 16 giugno 2025; l’avvocato Matteo Paroli (che fino a poco tempo fa era segretario della Porto Authority a Livorno), all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, cioè Genova, dal 16 giugno 2025. Il Ministero "esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati". A Livorno Luciano Guerrieri aveva già annunciato le dimissioni da commissario dopo aver guidato la Porth Authority come presidente fino al marzo scorso.

Il neo commissario Gariglio: "Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami. La prossima settimana mi recherò a Livorno e Piombino per incontrare la struttura e presentarmi alle istituzioni". "Come già ho avuto modo di dire durante la mia audizione al Senato e alla Camera nell’ambito della proposta di nomina a Presidente, farò tesoro degli ottimi risultati raggiunti dalla precedente amministrazione sia sul versante dell’ammodernamento delle infrastrutture che su quello dell’efficientamento dei servizi resi alla comunità portuale in materia di innovazione tecnologica, security e sostenibilità ambientale". "La collaborazione con le Istituzioni e con tutto il cluster portuale sarà una delle priorità del mio mandato" ha aggiunto Gariglio.

Luca Filippi