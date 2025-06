Gariglio si presenta e traccia la linea: dal “porto emporio” ai principi chiave

Livorno, 18 giugno 2025 – “Collaborazione, trasparenza-continuità, legalità, imparzialità e dignità”. Questi sono solo alcuni dei concetti chiave su cui si baserà il lavoro di Davide Gariglio, neo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il dirigente, dopo essersi insediato, si è presentato ieri alla stampa direttamente da Palazzo Rosciano.

Davide Gariglio, neo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Foto Novi)

“Credo sia molto importante il lavoro di squadra - spiega Gariglio -, è l’unico modo per ottenere risultati, il presidente può dare un’impronta, ma il lavoro è fatto dalla squadra, uomini e donne che costituiscono l’ossatura dell’Autorità di sistema portuale. Mi piacerebbe impostare e dare come segno il principio della collaborazione. Credo sia importante che tutti siano partecipi delle attività. Vengo qui ad assumere un ruolo istituzionale, nonostante abbia lavorato con mansioni “di parte”. Adesso la mia parte è l’Autorità di Sistema portuale, dobbiamo muoverci tutti insieme e come una squadra”.

“La trasparenza sicuramente sarà un valore, dobbiamo rendere quello che facciamo estremamente visibile - continua - . Il terzo principio è la continuità, che i vertici dell’amministrazione deve avere, perché le persone rimangono. Ringrazio il presidente che mi ha preceduto, Guerrieri e tutto il personale dell’autorità di sistema. C’è moltissima carne al fuoco, c’è un lavoro che è stato fatto fino a qui, e dobbiamo creare e le condizioni per portarlo avanti nel miglior modo possibile”. “Saremo rigidissimi nell’applicare il principio di legalità, dobbiamo rispettare tutte le indicazioni normative. L’imparzialità sarà un altro valore assolutamente importante. Sesto punto è quello della dignità del lavoro. Il porto di Livorno è stato definito “emporio“, perché al suo interno ha un po’ di tutto. Credo che questa sia una forza competitiva da alimentare, che aiuterà nella crescita”.

“La figura del segretario generale è sicuramente molto importante, anche perché più operativa. Farò delle valutazioni, è una scelta assolutamente importante, dev’esserci rapporto anche fiduciario estremamente forte. Un altro valore assolutamente forte è quello dell’ambiente. Anche i lavori svolti per il futuro di Darsena Europa vanno in questa direzione, e sentiamo forte il senso di responsabilità verso il futuro”.

Gariglio ha poi chiuso con una battuta, ovvero i tre aggettivi per descrivere Darsena Europa e il suo futuro. “Direi che siamo davanti ad una celta prospettica, coraggiosa e impegnativa”