Germania-Isola d’Elba, ecco i voli per il 2024

Isola d’Elba, 2 gennaio 2024 – Rhein-Neckar Air sbarca all’Isola d’Elba. Tornano i voli dalla Germania. Il 2024 si apre con una notizia molto gradita agli operatori turistici elbani. “C’è una novità per l’isola d’Elba anzi due. Infatti dal 17 maggio di quest’anno ci saranno di nuovo servizi aerei tra la Germania e l’isola d’Elba. La seconda è che le rotte sono due. Infatti grazie a Rhein-Neckar Air volerà sia dal sud collegando Friederichshafen sul lago di Costanza e più a nord da Mannheim”. È quanto pubblicato il 1 gennaio 2024 da italiavola.com.

"I voli – prosegue il sito specializzato – saranno operati con Dornier 328/100 da 32 posti, un aereo molto veloce che raggiungerà le due destinazioni tedesche in poco più di un ora. Per l’esattezza 75 minuti per Friederichshafen e 105 su Mannheim”. Il collegamento dovrebbe protrarsi fino al 4 ottobre per entrambe le destinazioni. L’Elba ritorna a essere collegata all’Europa dopo il cessati i voli di Silverair per Firenze, Pisa, Bologna e Milano.