Tre percorsi formativi gratuiti per la tutela dell’ambiente marino, finanziati dal progetto ‘Interreg Marittimo 2014-2020 MA.R.E’ gestito dalla Provincia di Livorno. Sono quelli a cui si può prendere parte attraverso un bando con scadenza il prossimo 26 settembre che rioetrà tra le azioni pilota del progetto che valorizza il potenziale dei territori costieri per rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero, offrendo opportunità a giovani, studenti, lavoratori e disoccupati. I percorsi saranno realizzati dall’Ispra che si è aggiudicato l’attuazione tramite la manifestazione di interesse indetta da ‘Provincia di Livorno Sviluppo’. I tre corsi vertono sulla gestione dei sedimenti marini e su profili e competenze nell’ambito della protezione e del monitoraggio marino-costiero secondo le procedure e le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente. Sono quindi percorsi a carattere altamente specifico, aperti a 15 allievi, di cui 8 donne. Il primo (10 ore) offre un inquadramento generale per la gestione dei sedimenti marini e l’approfondimento normativo del decreto del Ministero dell’Ambiente 1732016 ed è propedeutico agli altri due. Il secondo corso (11 ore) affronta il campionamento, la preparativa per le fasi analitiche e la caratterizzazione granulometrica dei sedimenti marini. Il terzo (62 ore) riguarda la caratterizzazione e classificazione ecotossicologica di matrici marine ed è articolato in tre moduli, che riguardano saggi specifici con il copepode calanoide (27 ore), le microalghe unicellulari marine planctoniche (13 ore) e il riccio di mare (22 ore). I corsi si svolgeranno on line con moduli di almeno 4 ore giornaliere, indicativamente a partire dal mese di novembre 2021. Possono parteciparvi persone maggiorenni disoccupate, inoccupate, studenti e lavoratori di aziende che operano nell’economia blu, con diploma di scuola superiore o laurea attinenti le materie trattate, residenti o domiciliate nelle province della costa toscana (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto), in Liguria, Sardegna, Corsica e nel dipartimento del Var in Francia. Per candidarsi occorre inviare la richiesta di partecipazione su apposito modulo corredata di documento di identità all’indirizzo progettomare@isprambiente.it entro il 26 settembre alle 13. I candidati dovranno accertarsi dell’avvenuta ricezione della domanda, le candidature saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione. Il bando integrale e il modulo di partecipazione sono pubblicati sul sito web di Ispra.