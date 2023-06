Giani: “Conferiremo il Pegaso alla Coppa Barontini”

Firenze, 15 giugno 2023 - “Conferiremo il Pegaso alla Coppa Barontini. Lo farò personalmente sabato prossimo, a Livorno, in occasione della spettacolare gara remiera che da quasi sessant’anni si svolge nei Fossi della città medicea. Questa manifestazione ha grandi potenzialità, oltre che sportive, anche di attrazione turistica, fondandosi sulla tradizione popolare, motivo per cui è molto seguita e apprezzata ben al di fuori dei confini toscani. Come già lo scorso anno, grazie alla collaborazione di Fondazione sistema Toscana, l’evento sarà diffuso in diretta streaming sui prodotti Intoscana.it e Visittuscany. Non ho dubbi che la sfida sarà bellissima e suggestiva. Con piacere conferiremo la massima onorificenza regionale al Comitato organizzatore”.

Lo ha affermato questa mattina, giovedì 15 giugno, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rendendo noto che dopodomani sera, sabato 17 giugno, in occasione dello svolgimento della Coppa Barontini, consegnerà alla presidente del Comitato organizzatore della Coppa, Monica Bellandi, il Pegaso della Regione Toscana.

La Barontini è una gara a cronometro in notturna intitolata al combattente per la libertà Ilio Barontini che si svolge fin dal 1966. A essa, riservata ai gozzi a dieci remi che rappresentano la città di Livorno, è abbinata la Coppa Fagni, organizzata dallo stesso Comitato ed intitolata alla pedagogista Edda Fagni, riservata a gozzette a quattro remi delle categorie juniores e femminile.

Fondazione Sistema Toscana, per il secondo anno consecutivo, effettuerà la diretta streaming dell’evento attraverso i propri prodotti. Sul profilo Facebook e sul sito di Intoscana.it, infatti, verrà rilanciata la diretta al fine di valorizzare l’identità toscana, mentre Visittuscany, il sito ufficiale della destinazione Toscana, promuoverà l’evento con una pagina ad hoc e rilancerà l’iniziativa con post social in italiano e in inglese.

Ieri, presentando la manifestazione a Palazzo Strozzi Sacrati, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, intervenendo assieme al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, aveva espresso “grande soddisfazione e ringraziamento” sia per consegna del riconoscimento sia per il fatto che questo avverrà la sera della competizione, al momento delle premiazioni finali, in modo da impreziosire ancora di più “una delle più belle gare dell’estate remiera livornese che anche quest’anno offrirà uno spettacolo suggestivo”.