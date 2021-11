Portoferraio (Isola d'Elba - Livorno), 9 novembre 2021- Da domani a venerdì 12 novembre nei giardini pubblici delle Ghiaie, una delle principali aree a verde della città, situata nelle adiacenze dell'omonima spiaggia, saranno interessati da un importante intervento di posizionamento di nuovi giochi per i bambini che andranno a sostituire e ad integrare quelli vecchi e deteriorati. A darne notizia è l'amministrazione comunale. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza tutta l'area parco rimarrà chiusa al pubblico. I giardini saranno regolarmente aperti a partire dalla giornata di sabato. Nei prossimi giorni nuovo giochi per bambini saranno installati anche all’interno delle Fortezze Medicee.

