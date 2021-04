Livorno - Venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Palazzo Comunale di Livorno si è illuminato di blu per manifestare solidarietà e rendere visibile la testimonianza della condivisione.

Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la giornata vuole richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

“La giornata del 2 aprile – afferma l'assessore al Sociale del Comune di Livorno, Andrea Raspanti - ci offre ogni anno l'occasione di sensibilizzare la popolazione a una maggiore conoscenza dell'autismo, affinché sul piano culturale si possano compiere dei passi in avanti per costruire comunità capaci di garantire alle persone autistiche migliori condizioni di vita e la fruizione di pieni diritti di cittadinanza. L'impegno su questo fronte diventa ancora più urgente nelle difficili circostanze che stiamo attraversando, perché è indubbio che le persone con disabilità e i loro familiari siano tra coloro che più hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria in corso e delle strategie necessariamente messe in atto per il suo contenimento”.

“E' importante fare luce su questo tipo di disabilità che – dichiara Sandra Biasci, presidente di 'Autismo Livorno' - nonostante negli ultimi anni se ne parli sempre di più, continua ad essere ancora poco conosciuta. E, invece, - aggiunge - occorre parlarne, sensibilizzare l'opinione pubblica, è necessario che tutti, dai semplici cittadini alle istituzioni, si rendano conto che l'autismo è in mezzo a noi, capire che non è un problema circoscritto solo ai bambini. Un bambino autistico, domani sarà un adulto autistico. E' essenziale, quindi, che si crei una rete che accompagni ogni fase della vita di chi è affetto da questa disabilità, dalla scuola al mondo del lavoro, al fatto che queste persone possano essere messe in condizioni di condurre una vita autonoma”.

© Riproduzione riservata