Giovane cameriere livornese trovato morto alle Canarie, è un tragico mistero

Livorno, 26 giugno 2023 – Mistero e immenso dolore per la morte di un giovane cameriere livornese alle isole Canarie. Gianmarco Fenzi, 29 anni, è stato trovato privo di vita su una spiaggia di Puerto Colon, costa Adeje. Ancora da chiarire le cause del decesso, la dinamica, tutto.

Gianmarco Fenzi si era trasferito a Minorca, dove aveva aperto un ristorante, il “Don Carlos”. Era andato con il padre, che però un anno fa decise di tornare in Italia. Il ragazzo lasciò quel locale per andare a lavorare a Tenerife in un altro ristorante, come cameriere.

Gianmarco Fenzi

Nei giorni scorsi è stato trovato morto sulla spiaggia, ma ancora non è chiaro in quali circostanze. Addirittura sembra che il decesso risalga a molti giorni fa, forse una decina. Ma la sua famiglia non sarebbe stata informata subito della tragica notizia, le autorità li avrebbero avvisati con notevole ritardo.

Il padre sta partendo per le Canarie, dopo avere avuto la conferma che quel corpo trovato senza vita sulla spiaggia è quello di suo figlio. Nessuno ancora sa cosa sia accaduto. Non vi sono notizie, al momento, su come sia stato trovato morto Gianmarco. Nessuna indicazione sul fatto che la sua sia stata una morte violenta, magari per mano di altre persone, o accidentale. E’ un giallo, un tragico giallo che ha fatto sprofondare la sua famiglia, i suoi amici e gran parte di Livorno in un dolore infinito.