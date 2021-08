Ha preso il via ieri il progetto ‘GiovaniSìVaccinanano’ con gazebo e volontari che in otto diverse località della costa toscana, incluse quelle di Livorno e San Vincenzo, scenderanno in strada tra i giovani dai 18 ai 22 anni nei luoghi più frequentati per sensibilizzarli (non sono esclusi i giovani sotto i 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione , Anci Toscana, le Asl Nord Ovest e Sud Est e associazioni di volontariato come Misericordie,...

Ha preso il via ieri il progetto ‘GiovaniSìVaccinanano’ con gazebo e volontari che in otto diverse località della costa toscana, incluse quelle di Livorno e San Vincenzo, scenderanno in strada tra i giovani dai 18 ai 22 anni nei luoghi più frequentati per sensibilizzarli (non sono esclusi i giovani sotto i 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione , Anci Toscana, le Asl Nord Ovest e Sud Est e associazioni di volontariato come Misericordie, Croce Rossa e Anpass. L’iniziativa ha mosso i primi passi già ieri a Livorno in piazza dei Domenicani (luogo prediletto per la movida) con il coinvolgimento dei volontari di SVS Pubblica Assistenza Livorno dalle 19 alle 23. È servito per consentire ai più giovani di prenotare la prima dose di vaccino Moderna. Proseguirà oggi (meteo permettendo vista l’allerta gialla per vento e mareggiate) in località Tre Ponti a Livorno (sempre con l’ausilio dei volontati di SVS Pubblica Assistenza) dalle 18 alle 22. Per le Valli Etrusche punto vaccinale in piazza Mischi a San Vincenzo (qui saranno operativi i volontati di Misericordia e Croce rossa di San Vincenzo).

Questa campagna vaccinale nelle località di ritrovo e di mare è diretta ai ragazzi e alla popolazione sotto i 40 anni ed ha lo scopo di convincere chi di loro non lo avesse ancora fatto, a vaccinarsi per mettersi al riparo dal coronavirus che in questo momento sta contagiando prevalentemente i soggetti più giovani e in prevalenza quelli non vaccinati nella ormai conclamata quarta ondata pandemica prodotta dalla variante indiana del Covid.

Mia Diop, 19 anni, studentessa del liceo classico che fa parte del Parlamento degli studenti e anche della commissione sanità nella quale sono stati discussi i problemi del Covid e della vaccinazione. "Grazie anche alle informazioni avute dal medico di famiglia e agli operatori dell’ospedale – dice la ragazza – dove sono stata ricoverata di recente per un incidente, mi sono convinta dell’utilità della vaccinazione. Non tanto dall’obbligo del green pass". Francesco Busato, venti anni: "Ho fatto la prenotazione per il 6 agosto. Ho parlato con ilo mio medico di famiglia perché soffro di allergie e ha dato risposta a tutti i miei dubbi e alle mie domande. Mi sono così deciso a fare il vaccino. Sapevo di questa iniziativa per i giovani perchè sono volontario all’Svs. invito tutti i miei coetanei a vaccinarsi perchè è il modo migliore per bloccare la diffusione del Covid".

Monica Dolciotti