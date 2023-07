"Giù le mani da Livorno"

"L’estate militante Pd" in salsa toscana, quella che è andata in scena ieri al Palazzo dei Portuali di Livorno. Esponenti nazionali, regionali, comunali e provinciali (della costa livornese) del Pd - tra cui Fossi (nella foto), Gazzetti, Anselmi, Simiani, Zambito – e anche Salvetti sono convogliati a Livorno per ritrovarsi in una conferenza stampa dal titolo inequivocabile: "Giù le mani dal porto e dall’interporto. I tagli del governo e le necessità dei territori". E "la Toscana non è tra le priorità del governo", è il sottotitolo scelto dal segretario regionale Fossi. La vicenda è nota: il contenzioso tra maggioranza di governo e opposizione sui fondi "temporaneamente congelati" dal Mit "alla zitta" - parola di Fossi - pari a 300 milioni - stanziati dall’allora governo Draghi - per il raccordo ferroviario tra porto e retroporto in attesa che Rfi elabori la progettazione di un’opera che garantirà il collegamento diretto su rotaie delle merci alla rete nazionale ed europea. Fossi ieri ha scandito i tempi del dibattito, prima tessendo le lodi al partito, passando poi alle intemerate contro il governo. "Si è mobilitato un partito agile, reattivo, raccordando il ramo istituzionale a quello partitico", ha detto il segretario prima di attaccare l’esecutivo: "Gravissimo che all’improvviso ciò che era stato pattuito non venga rispettato. Si tratta di un’opera strategica per la Toscana e per il paese. Due sono le interrogazioni in Parlamento per far luce sulla vicenda". A Fossi "si è acceso un campanello d’allarme" al punto da ritenere che la Toscana "non sia più considerata tra le priorità del governo. E temo che dietro ci sia una scelta politica".

Francesco Ingardia