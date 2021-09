Cancellare il parco Pertini significherebbe perdere la capacità di assorbire 24 tonnellate e 700 chili di anidride carbonica all’anno in una zona centrale della città. La stima è degli esperti della Lipu che hanno collaborato con il comitato Salviamo il Parterre e l’osservatorio per le trasformazioni urbane. Intanto le attività del Comitato Salviamo il Parterre e delle altre associazioni ambientaliste che si battono per tutelare il Parco Pertini proseguono senza sosta, inclusa una raccolta di firme (tutti i sabati dalle 9 alle...

Cancellare il parco Pertini significherebbe perdere la capacità di assorbire 24 tonnellate e 700 chili di anidride carbonica all’anno in una zona centrale della città. La stima è degli esperti della Lipu che hanno collaborato con il comitato Salviamo il Parterre e l’osservatorio per le trasformazioni urbane. Intanto le attività del Comitato Salviamo il Parterre e delle altre associazioni ambientaliste che si battono per tutelare il Parco Pertini proseguono senza sosta, inclusa una raccolta di firme (tutti i sabati dalle 9 alle 13 in via Grande angolo via del Giglio). La stima del danno ambientale ed ecologico che si produrrebbe se venisse attuata la prevista trasformazione urbanistica è questa per gli esperti Lipu: nell’area del Parco Pertini interessata dal progetto di costruzione del monoblocco del nuovo ospedale sono stati censiti 94 alberi, di 11 specie (i più diffusi sono il bagolaro, il cipresso, il leccio e l’olivo). Inoltre, lungo il confine con via della Meridiana c’è un boschetto misto di essenze mediterranee (lentisco, fillirea, corbezzolo, alaterno, mirto, ecc.) ampio circa 3000 m2, dove nidificano diverse specie protette di uccelli, sia migratori che sedentari (Capinera, Cinciarella, Cinciallegra, Rampichino, Pigliamosche, ecc.). Assumendo un’altezza media di queste piante di 3,5 m vengono fuori 10.500 m3 e considerando come paragone la chioma di un leccio di 500 m3 si ottengono - per questo boschetto - le funzioni equivalenti a 21 alberi di leccio. Nel complesso, nell’area in oggetto ci sarebbe un volume di vegetazione di circa 40.000 metri cubi. A questo punto sono stati utilizzati i parametri del portale "Qualiviva" (elaborato da agronomi dell’Università di Firenze) per stimare che le foglie di questo insieme di chiome di alberi e arbusti rimuovono ogni anno dall’atmosfera 24.774 kg di anidride carbonica (CO2) e 21,9 kg di polveri sottili (PM10). L’anidride carbonica è il principale gas serra, responsabile dei temibili cambiamenti climatici. Il particolato è invece molto pericoloso per i nostri polmoni (prima della pandemia era responsabile in Italia di 58.600 morti all’anno per patologie respiratorie), ed è stato dimostrato dai ricercatori che veicola anche i virus, incluso il Covid. Ovviamente le piante filtrano anche molte altre sostanze nocive, sia dall’aria che dal terreno (ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa).

"Potenziare e migliorare l’ospedale – concludono gli ambientalisti – è senza dubbio importante (e questo può avvenire nell’area già occupata dal nosocomio), ma al tempo stesso è basilare mantenere inalterate le aree verdi, che garantiscono il nostro benessere e prevengono l’insorgenza delle malattie". m.p.