Gli alunni della quinta elementare della Scuola Itinerante in visita al Centro Donna

Livorno, 20 marzo 2025 - Ieri mattina un gruppo di bambine e bambini della quinta elementare della Scuola Itinerante ha visitato il Centro Donna, accompagnati dalla vicesindaca Libera Camici e dalla coordinatrice del centro Sonia Manetti. La richiesta di visitare il Centro, che accoglie donne in cerca di sostegno e supporto, è venuta dai bambini stessi, che durante l’anno scolastico hanno affrontato, tra gli altri, il tema della violenza di genere.

La vicesindaca Libera Camici spiega che “si è trattato di un incontro molto interessante e costruttivo, teso ad affrontare il tema dei diritti, delle conquiste delle donne, della lotta alla violenza e agli stereotipi di genere”.

Come hanno scritto i responsabili della scuola in una nota inviata successivamente al Comune, i piccoli alunni “hanno consegnato un cartellone e alcuni disegni con delle poesie, poi hanno sparso alcuni bigliettini per le stanze del Centro, contenenti messaggi e parole gentili. I bigliettini sono a disposizione di tutte le persone che frequentano il Centro Donna, con la speranza che una parola gentile, letta su un bigliettino, possa regalare un sorriso a chi sta vivendo una situazione di disagio e difficoltà. Nel corso della mattinata hanno anche visitato lo spazio riservato a mamme in attesa o con bambini appena nati, laboratorio gestito dalle Doule; hanno letto alcuni albi illustrati sul tema della genitorialità, soffermandosi sull’importanza del padre, o del compagno, come figura che aiuta e sostiene la donna, superando gli stereotipi di genere. Ringraziamo il Centro Donna e la vicesindaca di Livorno per le belle parole che hanno condiviso con noi e per aver accolto la creatività e la spontaneità delle bambine e dei bambini di Scuola Itinerante. Siamo profondamente convinte che la scuola possa trovare nella città una grande alleata e che la didattica possa superare i muri delle aule, trovando sempre più spazio tra le piazze e i luoghi della vita di tutti i giorni, grazie ad esperienze didattiche consapevoli, che stimolino un apprendimento significativo”.