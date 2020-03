Livorno, 10 marzo 2020 - In questa situazione dovuta all'emergenza coronavirus che impone ora restrizioni draconiane sugli spostamenti in tutta Italia e anche a Livorno, ridurre le uscite da casa è fondamentale. Si può uscire, oltre che per lavorare e motivi sanitari, anche per fare la spesa. Ma per questa necessità "al Consorzio Piazza Delle Erbe di Livorno - fa sapere il presidente Davide Franceschi - i nostri associati si sono organizzati per garantire le consegne a domicilio". A questo scopo ha diffuso un elenco con nominativi e numeri di telefono da contattare per usufruire di questo servizio: Alessio Pacini 349.1960661, Daniele Nencioni 328 5788322, Luca Cecchini 338.7535334.

Da Bice 339 8459758, Michela Brinetti 338 8525862, Daniele Barbieri 335 6617338. Marco Barbieri 339 4454294, il presidente del Consorzio David Franceschi 333 7519952. Patrizia Balsamo 333 8580626 e Simona Morini 338 2044045.

Anche Confesercenti ha diffuso un elenco di esercenti che effettuano consegne a domicilio: Alimentari di Cristina Cascone (347.7410529), macelleria di Gianluca Batte (333.1922244), Alimentari di Memma Bottonelli (328.26993340), Bacci Formaggi (0586.829845), Supermercato DB (0586.504002).



M.D.