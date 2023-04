Gli scoprono la droga nel giubbotto mentre litiga con un altro giovane: denunciato

Livorno, 16 aprile 2023 – Ancora uno spacciatore di droga bloccato in piazza della Repubblica, ormai diventata fulcro consolidato di questo giro.

Questa volta i carabinieri hanno denunciato un giovane di 23 anni che nel giubbotto aveva 31 grammi di hashish e 145 euro in banconote di vario taglio. Si tratta di un tunisino.

Lo hanno bloccato dopo averlo notato mentre discuteva animatamente con un altro giovane. Stavano alzando la voce, erano piuttosto agitati, così la pattuglia è intervenuta per riportare la calma. I militari hanno effettuato un controllo un po’ più approfondito e hanno trovato la droga in una tasca del giubbotto del magrebino, peraltro già noto per numerosi precedenti legati proprio allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltretutto era anche destinatario del divieto di dimora nel comune di Livorno. Considerato il quantitativo complessivo rinvenuto e sequestrato, il giovane è stato deferito in stato di libertà.