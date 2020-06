Il comune mette a disposizione gli spazi verdi della città per dare la possibilità alle ‘classi ponte’, ovvero quelle in uscita dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di organizzarsi per i saluti finali. Lo prevede un’apposita ordinanza a firma del sindaco Angelo Zini che dal 15 al 22 giugno consente l’utilizzo delle Fortezze Medicee e dell’area archeologica della Linguella, i ‘gioielli di famiglia’ della città. "In questi giorni – dice l’assessore...

Il comune mette a disposizione gli spazi verdi della città per dare la possibilità alle ‘classi ponte’, ovvero quelle in uscita dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di organizzarsi per i saluti finali. Lo prevede un’apposita ordinanza a firma del sindaco Angelo Zini che dal 15 al 22 giugno consente l’utilizzo delle Fortezze Medicee e dell’area archeologica della Linguella, i ‘gioielli di famiglia’ della città. "In questi giorni – dice l’assessore all’istruzione Chiara Marotti – sono stati in tanti a scrivermi o telefonarmi per sollecitare una presa di posizione rispetto all’ultimo giorno di scuola, per offrire "quell’ultima campanella" a chi lascerà un plesso, un ordine di scuola o chi, magari, addirittura l’Elba per gli studi superiori. So perfettamente che l’ultimo giorno di scuola, a differenza di tutti quelli che lo hanno preceduto negli anni, non sarà mai quello che avevamo immaginato il 15 Settembre. Il 4 Marzo è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato: le luci si sono spente, nelle aule si sono tirate le tende ed i cancelli sono stati chiusi per non riaprirsi neppure in occasione dei saluti finali. Tante opinioni e dibattiti hanno riempito giornali e tv, senza fornirci i reali strumenti per poter regalare agli alunni "l’ultimo giorno di scuola". Ed allora non si può che ovviare al problema, inventarsi o reinventarsi, proprio come abbiamo dovuto fare con la didattica a distanza". Per usufruire degli spazi verdi della città per i saluti finali è necessario dare comunicazione via mail all’indirizzo c.marotti@comune.portoferraio.li.it indicando il luogo scelto, il nome di un referente, il giorno, l’ora, la classe ed il numero di persone coinvolte. Si dovranno rispettare le norme, usare i dispositivi di protezione individuale ed evitare la somministrazione di cibi e bevande.

"La speranza – conclude l’assessore Marotti – è di poterci riabbracciare presto, nelle nostre scuole, nelle nostre classi. Riprendere quella normalità che ci permette di condividere emozioni, stati d’animo, pensieri. E’ importante, adesso, sforzarsi ancora un po’, continuando a rispettare le regole, per poter tornare tutti insieme a Settembre. Ne approfitto per ringraziare tutti gli studenti, che hanno imparato, in poco tempo, un nuovo modo di fare scuola, supportati dagli insegnanti e dirigenti, ma soprattutto dalle famiglie, che si sono messe al loro servizio".

R.M.