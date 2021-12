Livorno 17 dicembre 2021 - Godzilla è apparso in piazza Grande. Una sagoma del mitico mostro della cinematografia campeggia da oggi sopra la pavimentazione della centralissima piazza, proprio nel punto dissestato dove ad anno nuovo passate le festività natalizie, sarà aperto il cantiere per ripristinare la pavimentazione che si è sollevata, per la seconda volta, dopo i primi lavori di rifacimento.

Ha spiegato il sindaco Luca Salvetti le ragioni di questa singolare installazione. "Tre mesi fa la pavimentazione di piazza Grande si è sollevata per un errore di progettazione. Non appena si è verificato questo inconveniente, che nel frattempo si è esteso, abbiamo subito programmato l'intervento di sistemazione. Ma la ditta che a suo tempo ha ripavimentato la piazza, non ha lasciato pietre di scorta. Perciò è servito tempo per recuperarle. Si poteva aprire il cantiere il 15 dicembre. Ma abbiamo preferito rimandare a dopo le festività". Il sindaco ha poi detto: "Quando la pavimentazione si è sollevata, secondo lo spirito goliardico tipico di Livorno, qualcuno attaccò alle transenne un cartello con scritto 'sta arrivando Godzilla'. Noi abbiamo colto l'occasione per portare Godzilla un piazza Grande. Eccolo con tanto di cappello natalizio, per riderci sopra".

