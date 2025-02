Governo, nuovi tagli da 4.6 milioni. Simiani (Pd): “Territori penalizzati”

Livorno, 22 febbraio 2025 – “Oltre 11 milioni di euro nel prossimo quinquennio di ulteriori tagli agli enti locali della provincia di Livorno, di cui 4,6 milioni soltanto per il capoluogo. è scritto nel decreto di riparto dei contributi alla finanzia pubblica che risulta dalla Legge di Bilancio 2025. Il Governo Meloni continua a ridurre le risorse per i nostri territori, costringendo di fatto le amministrazioni locali a ridurre la manutenzione degli immobili pubblici, i servizi alla collettività, i sussidi alle famiglie, la scuola, i trasporti e, soprattutto i servizi socio-assistenziali. Nonostante gli annunci e i falsi proclami, questa destra al governo sta devastando le amministrazioni locali”. Va all’attacco il deputato del Partito Democratico Marco Simiani.

“Come previsto e annunciato in consiglio comunale quando stavamo approvando il bilancio di previsione 2025, i tagli sono diventati realtà e alla luce dei decreti che li hanno definiti, stiamo predisponendo la variazione di bilancio conseguente. La priorità per noi però sarà garantire i servizi” il commento dell’assessore al bilancio Viola Ferroni, a nome dell’amministrazione comunale.

Aggiunge: “Non sono mai stata preoccupata per il bilancio, ma questa volto non nascondo che provo apprensione”. Il Sindaco Luca Salvetti: “Lo Stato dovrebbe aiutare i territori e i Comuni, in questo caso accade il contrario. Ai territori e ai Comuni si chiede di sacrificarsi per sostenere il bilancio statale. Un paradosso. Il Comune di Livorno ha un bilancio solido, per cui proverà ad affrontare questa situazione. Tale ’andazzo’ però priva il Comune di risorse per realizzare alcune cose per Livorno”.

Intanto sempre il Sindaco fa un bilancio sui cantieri aperti per trasformare Livorno: “Decollano i lavori e l’intervento per la nuova casa di comunità in via Ernesto Rossi dove è in atto la demolizione dell’ex distretto Usl. A Shangai per il progetto di ricostruzione degli alloggi popolari a Chiccaia, è stato iniziato il montaggio delle strutture in legno, dopo la demolizione dell’intero isolato. La Darsena Europa sta prendendo forma. Sono state demolite le arcate ai Tre Ponti alla foce di rio Ardenza, per cui tutto è pronto per l’arrivo del nuovo ponte a campata unica, che arriverà via mare. Questa opera è tra gli interventi del Genio Civile Regionale per il dopo l’alluvione del settembre 2017”. Infine “è possibile notare il completamento di diversi tratti della pavimentazione (nuova palladina, ndr) di via Grande, della nuova illuminazione (con le lanterne realizzate ex novo in sostituzione di quelle degli anni’50 non più recuperabili, ndr) e l’inizio della posa nei tratti via Grande prossimi a piazza Guerrazzi, della palladiana con colorazione di ’terra’”.

Monica Dolciotti