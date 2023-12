Grande Traversata Elbana, nuovo record per Matteo Anselmi

Portoferraio, 31 dicembre 2023 – Matteo Anselmi ha superato se stesso. 4 ore 50 minuti 13 secondi per percorrere la mitica Gte (Grande Traversata Elbana), un tracciato di 52 km con un dislivello di 2744 metri. Ovvero 27 minuti in meno rispetto alla sua già eccezionale prestazione del 2021. Il giovane campione di trail- running elbano è partito alle 8,30 del 30 dicembre scorso da Cavo dove ha imboccato il sentiero dello spettacolare percorso panoramico, che attraversa l’isola d’Elba in gran parte sui crinali, ed è arrivato intorno alle 13,20 a Pomonte, superando così il suo record personale.

"Il record sulla GTE di quest’anno è frutto di tanti allenamenti supportato e guidato dal team di Trail Running coaching – ha commentato l’atleta elbano – Oggi correre 50 km per me è normale e anzi, negli ultimi chilometri di ogni gara vorrei che proprio gli ultimi metri non finissero mai”.

Matteo Anselmi a 29 anni è campione di Trail running su percorsi lunghi e complessi (anche 80 km con 6mila metri di dislivello, atleta della Nazionale, ama e domina le “sfide impossibili" sui sentieri con i dislivelli più impegnativi. Elbano doc di Patresi, è atleta ufficiale della Nazionale di trail e nell’ottobre del 2022 ha partecipato ai Mondiali in Thailandia.