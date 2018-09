Livorno, 5 settembre 2018 - Una vetrata è caduta dal penultimo piano della torre alla Cigna, lo stabile che è stato sede degli uffici finanzieri e dall’inverno 2016 è diventato il rifugio di famiglie sfrattate e sbandati di ogni genere. La caduta della vetrata, che è avvenuta sul retro dell’edifico, lato via degli Acquedotti, risale all’ultimo fine settimana flagellato dal maltempo e dal forte vento di libeccio.

«E non è l’unico episodio – denunciano i residenti della zona, che chiedono l’anomimato per mettersi al riparo da ritorsioni – Anche in altre occasioni si sono manifestati problemi, cedimenti e caduta di porzioni di rivestimenti esterni e vetrate, perché in questo grattacielo non si possono più fare adeguate manutenzioni. Non posso bastare certo i rattoppi che provano a fare gli occupanti».

E aggiungono: «La vetrata caduta è poi stata rimessa al suo posto, ma chissà se è stata messa in sicurezza e se ce ne sono altre nello stesso stato?».

Sale così la preoccupazione tra gli abitanti di via degli Acquedotti e via Campo di Marte.

«Nel ‘palazzone’ della Cigna gli scarichi fognari spesso vanno in tilt – segnalano sempre i residenti – perché la loro portata e capacità no sono commisurate alle esidenge di tante famiglie, anche se nella corpo centrale dello stabile sono state realizzate decine di appartamenti, che dovevano essere venduti, ma così non è stato. E dopo il fallimento dell’immobiliare società San Teodoro, alla quale faceva capo tutto l’immobile tra uffici e appartamenti, sono rimasti chiusi e mai abitati».

Infine i cittadini puntano l’indice anche sulla situazione del sottosuolo. «Per quanto esperti e ingegneri vadano ripetendo che le fondamenta della torre sono ben salde, queste poggiano su un terreno dove abbonda l’acqua».

Infatti le rimesse auto sotterranee si sono sempre allagate. «E per eliminare l’acqua – riferiscono i cittadini – sono state usate potenti pompe con idrovore. Ora che nessuno controlla cosa accade là sotto, le pompe funzionano ancora o no? E se non è così, quali sono le consueguenze per la sicirezza dell’immobile?».