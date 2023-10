Gravi minacce al sindaco Ticciati: “Ma noi non ci faremo intimidire”

Campiglia (Livorno), 31 ottobre 2023 – Scritte minacciose sui nuovi cassonetti per la raccolta differenziata: "La quota di CO2 da eliminare sei tu", con evidente riferimento alla sindaca Alberta Ticciati, firmate con simboli e riferimenti già utilizzati dai gruppi no vax. Una vicenda che non viene sottovalutata dalla stessa amministrazione comunale e dai carabinieri che conducno le indagini. Ieri pomeriggio è stata la stessa sindaca Alberta Ticciati a parlare con i giornalisti.

"Due batterie di cassonetti accesso controllato – ha spiegato Ticciati – in via della Fiera e viale del Popolo a Venturina Terme, sono state coperte da da scritte piuttosto intimidatorie, le chiamerei minacce, perché di questo si parla con dei richiamo al riorganizzazione servizio per la gestione rifiuti. La frase è "La quota di Co2 da eliminare sei tu" con chiaro riferimento al sindaco. Anche gli investigatori sono di questa opinione. Eliminare la quota di C02 per una persone significa non consentigli di respirare. Evidente la minaccia di morte e inaccettabile per amministrazione comunale doversi misurare con questo tipo di atteggiamenti. A questa frase associato un simbolo ’Diritti e Libertà’ che nel periodo covid era legato ai movimenti no vax, minacce che non rispecchiano certo diritti e libertà".

"Vorrei sottolineare – afferma Ticciati che come amministrazione perseguiremo fino in fondo i responsabili, faremo denuncia, ci siamo già confrontati con polizia municipale, con il comando carabinieri coordinati dal comandante della compagnia Luca Saliva, non vogliamo sottovalutare nulla e agiremo con tutti gli strumenti a disposizione. Sei Toscana da parte sua farà denuncia per atti vandalici sui cassonetti. Potrebbe sembra una bravata, ma non lo è. Sono di questo avviso tutti gli investigatori. E’ stata fatta anche una segnalazione andrà anche al ministero degli interni perché si ritiene una minaccia credibile a un primo cittadino".

"Non ci facciamo intimidire anche se mi amareggia molto questa cosa – conclude la sindaca – perché al di là del diritto di critica, non si può arrivare a questo. Tra l’altro si è fatta questa riorganizzazione della raccolta rifiuti in altri Comuni e non ci sono state queste reazioni con minacce. Noi abbiamo fatto anche informazione, incontri pubblici e altro per parlare con i cittadini". Nella zona dei cassonetti sembra non ci siano telecamere, ma ve ne potrebbero essere altre che hanno comunque ripreso il passaggio di auto o persone.