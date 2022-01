Portoferraio, 30 gennaio 2022 - Dal 1 febbraio al 31 marzo 2022 l'accesso al Comune di Portoferraio, come in tutti gli altri uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19. Queste ultime devono attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Il Green pass non serve per l’accesso ai locali e uffici del comune per esigenze di sicurezza e giustizia. Nel primo caso si tratta nello specifico dell'accesso agli uffici della Polizia Locale allo scopo di assicurare lo svolgimento di attività indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; nel secondo dell'accesso ai servizi sociali comunali per attività a favore di minori o incapaci in caso di denunce o richieste di interventi giudiziari (ad esempio. donne o minori vittime di violenze che si devono rapportare con gli assistenti sociali o gli appositi sportelli o la Polizia locale).