Guardia di finanza all’isola d’Elba, nel 2023 un bilancio molto importante

Portoferraio, 21 dicembre 2023 - In prossimità delle feste natalizie anche la Guardia di Finanza di Portoferraio ha voluto stilare un bilancio annuale delle sue attività.

È stata il capitano Alessandra Castellan, comandante della GDF di Portoferraio, a ringraziare i superiori in gerarchia per la ristrutturazione della palazzina Comando dell’ex II Battaglione di Viale Manzoni, che ha interessato i locali, il portone, le logge, parte della facciata e la nuova illuminazione esterna.

L’intervento “ha migliorato la qualità della permanenza del personale in forza alla Compagnia e alla Sezione operativa navale e ha restituito alla struttura una funzione rievocativa” - ha spiegato il comandante Castellan - “La Guardia di Finanza di Portoferraio ha una storia rilevante nella vita dell’Elba, con un Battaglione che ha rivestito fino agli anni ’90, un ruolo fondamentale come luogo di addestramento e di formazione delle giovani Fiamme Gialle.”

Molte nel 2023 le attività ispettive dei militari per tutelare l’erario e le uscite dello Stato, sia per terra che per mare. A questo si è aggiunto il monitoraggio degli scenari legati ai finanziamenti delle ristrutturazioni mediante Superbonus 110% e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Oltre alle consuete attività di verifica e controlli nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare, in un contesto territoriale ad alta vocazione turistica, si è continuato a operare anche per contrastare il traffico di stupefacenti e a prevenire i meccanismi fraudolenti”, ha concluso il comandante Castellan.

di Valerie Pizzera