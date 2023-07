Guardia medica turistica a Rosignano e Vada dal 9 al 31 agosto: ecco gli orari

Rosignano Marittimo (Livorno), 5 luglio 2023 – Dal 9 luglio al 31 agosto sarà attiva la Guardia medica turistica nel Comune di Rosignano Marittimo.

Si tratta di un servizio offerto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che fornisce assistenza ai turisti con visite ambulatoriali, visite domiciliari e primo soccorso.

In un periodo in cui le presenze sul nostro territorio sono in aumento, infatti, si è reso necessario un incremento di ambulatori e servizi medici di base, in special modo rivolti ai turisti non residenti che altrimenti si troverebbero in difficoltà in caso di bisogno.

Questi sono gli orari e le sedi dei due punti di Assistenza Medica Turistica presenti sul territorio comunale.

Rosignano Solvay, Casa della Salute (ex Ospedale), via Moro 2, Tel 0586 614647: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Vada, Scuola elementare "Novaro", via Magellano 4, Tel 3357820211, lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

I cittadini residenti dovranno continuare rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia o, per visite non differibili, alla continuità assistenziale (ex guardia medica).