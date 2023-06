Guida con patente scaduta un’auto senza uno sportello e specchietti retrovisori, senza assicurazione e revisione: maximulta da 6.500 euro

Portoferraio (Livorno), 11 giugno 2023 – Nel corso dei serrati controlli alla circolazione stradale ad opera dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, militari della stazione capoluogo hanno fermato un’auto che ha subito attirato la loro attenzione perché priva di parti necessarie per la circolazione quali lo sportello lato guida, gli specchietti retrovisori e il finestrino lato passeggero.

Alla guida una 64enne del posto che circolava abusivamente a bordo del veicolo di sua proprietà tra l’altro sottoposto a fermo amministrativo da qualche mese, privo di assicurazione e con revisione scaduta. Da ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che la stessa era anche sprovvista di patente di guida, in quanto revocata dall’ufficio elbano della Prefettura di Livorno.

Il veicolo è stato così temporaneamente affidato in custodia giudiziale a una depositeria in attesa della confisca e della distruzione in quanto pericoloso e non idonea alla circolazione. Le sanzioni amministrative elevate nei confronti della donna ammontano complessivamente a 6.500 euro.