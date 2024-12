Aci Livorno e Aci Ready2Go insieme per 'Guida Sicura'

Livorno, 6 dicembre 2024 - Successo per il corso di 'Guida Sicura' organizzato dall'Autoscuola ACiReady2Go di Simone Pardini a Rosignano Marittimo. Più di venti ragazze e ragazzi, neopatentati e non, si sono cimentati sul grande circuito della 'pista del mare' di Cecina mettendosi alla prova affrontando vari percorsi e insidie. La giornata è iniziata con una parte teorica tenutasi dall'istruttore di guida Pardini che ha illustrato il percorso da effettuare. Scarti d'ostacolo, zigzag tra i birilli, frenature con abs e senza abs, guida su superficie bagnata e esercitazioni sul corretto uso del volante.

Presente inoltre Christian Califano esperto del centro di 'Guida Sicura', di AciReady2Go che con la sua professionalità e dedizione ha curato, prima la parte logistica del percorso e poi ha tenuto un corso teorico su come mettersi alla guida, dalla corretta postura in auto fino alla spiegazione per una guida 'pronta' in caso di imprevisti. I ragazzi hanno potuto effettuare il percorso a bordo sia delle auto fornite dalla stessa Autoscuola AciReady2Go, che su altre due vetture messe a disposizione dalla concessionaria Scotti di Cecina, una VW polo 1.0 e una VW Taigo con cambio automatico, entrambe benzina. Terminata la prova su pista i ragazzi hanno potuto seguire un successivo corso su come mettere le diverse tipologie di catene da neve e su come cambiare i pneumatici in caso di foratura.

La lezione è stata a cura dell'azienda 'Moretti gomme' con sede a Vada. Lo svolgimento del corso 'Guida Sicura' ha inoltre fatto acquisire ai ragazzi due crediti formativi, come stilato dall'accordo Aci-Miur. Aci Livorno ricorda che tutti gli iscritti alle autoscuole Aci "Ready2Go", oltre a diventare automaticamente soci Aci, potranno beneficiare di ulteriori servizi, per esempio l'utilizzo dei moduli integrativi sulla guida in sicurezza e un simulatore di Guida in realtà virtuale.