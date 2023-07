Guida ubriaco: diciannovenne denunciato e ritiro immediato della patente

Livorno, 9 luglio 2023 – Possiamo definirla “guerra”, purtroppo, senza timore di essere smentiti. La lotta all’abuso di alcol da parte dei giovanissimi fa registrare un altro, sconsolante colpo alla trincea. L’altra sera i carabinieri, nell’ambito dei consueti controlli alla sicurezza stradale, hanno sorpreso alla guida di un’auto un diciannovenne in evidente stato di ebbrezza.

Sottoposto al test con le strumentazioni di bordo della “gazzella”, il ragazzo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,39 grammi per litro, nonostante il codice della strada preveda un tasso pari a zero per i neo patentati.

Il giovane è stato denunciato e gli è stata ritirata immediatamente la patente.