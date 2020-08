"Volavano vetri ovunque, un miracolo che nessuno si sia fatto male". Erano le 15 di domenica quando un uomo è entrato dentro l’ex Ipsia, l’edificio abbandonato, e con una mazza ha rotto tutti i vetri delle finestre che danno sulla via Cerrini. Frammenti di vetri sono finiti sulla strada e sul marciapiede degli edifici di...

"Volavano vetri ovunque, un miracolo che nessuno si sia fatto male". Erano le 15 di domenica quando un uomo è entrato dentro l’ex Ipsia, l’edificio abbandonato, e con una mazza ha rotto tutti i vetri delle finestre che danno sulla via Cerrini. Frammenti di vetri sono finiti sulla strada e sul marciapiede degli edifici di fronte, per fortuna non si sono registrati danni né alle auto né alle persone. Alcuni cittadini hanno chiamato il 112 e dopo pochi minuti un’auto della Guardia di finanza – i carabinieri erano impegnati in un altro servizio - è intervenuta, ma l’uomo era già scappato. Inspiegabile il gesto, che però fa riemergere il problema di quella struttura, ormai abbandonata e degradata. Abbiamo fatto più volte servizi per denunciare la situazione, il Comune intervenne chiudendo l’ingresso principale, perché la notte era diventato un dormitorio, ma la chiusura non è bastata perché sempre più spesso è frequentata da balordi e adesso le aule sono piene di rifiuti, sacchi enormi, sporcizia ovunque. Una struttura che oltretutto è pericolante, quando la scuola si trasferì a Piombino la parte delle officine al piano terra, venne appuntellata per problemi strutturali. Ma da ormai troppi anni l’ex Ipsia è lì a fare bella mostra solo del degrado. E i tempi di una riqualificazione non sono brevi. "Mi dispiace per l’inciviltà diffusa – ha commentato il sindaco Alberta Ticciati – ci stiamo impegnando per una una nuova destinazione della struttura che riqualifica quel pezzo del paese, ma i tempi non sono brevi. Adesso l’edificio va messa in sicurezza, e togliere il degrado. Dobbiamo chiudere subito gli accesi per impedire di entrare".

Maila Papi