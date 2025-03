Hangar creativi al centro di un nuovo bando regionale

Livorno, 17 marzo 2025 - Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati ad ottenere il partenariato del Comune di Livorno stesso, ai fini della partecipazione al bando della Regione Toscana “Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell'arte contemporanea: residenze d'artista” - Fondo sociale europeo plus (FSE +) 2021-2027

Il presente avviso è finalizzato a individuare soggetti che intendano partecipare al Bando della Regione Toscana “Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell'arte contemporanea: residenze d'artista” approvato con decreto dirigenziale n. 28520 del 20 dicembre 2024, e per questo fine interessati ad ottenere il partenariato del Comune di Livorno.

L'Amministrazione comunale di Livorno mette a disposizione, come risorsa strutturale da destinarsi al progetto selezionato, l’immobile denominato Hangar creativi (ex depositi ATL) sito in Livorno e ubicato tra via C. Meyer n. 55-67 e via Forte dei Cavalleggeri n. 53, oltre ad eventuali strutture comunali nei limiti delle disponibilità di utilizzo.

I soggetti interessati possono inviare la domanda al Comune di Livorno - Settore Attività culturali e Musei - Ufficio Cultura e Spettacolo, indicando chiaramente nell’intestazione la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di progettualità per l'avviso Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell'arte contemporanea: residenze d'artista”.

L’istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata – pena esclusione - entro le ore 12.00 di venerdì 21 marzo 2025 tramite posta elettronica certificata alla casella PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande, sulla modulistica da utilizzare, sui requisiti, sui criteri di valutazione dei progetti, fare riferimento al testo integrale dell'avviso e ai relativi allegati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Cultura e Spettacolo: tel. 0586 / 824604 – 820587 -824515 .