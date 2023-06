"Ho la sclerosi multipla da quando avevo 21 anni, sogno la mia Livorno a misura di sport"

Livorno, 21 giugno 2023 – L’identikit di Giulia Aringhieri è presto fatto: 35 anni, infermiera, mamma, atleta paralimpica della Nazionale di Sitting Volley, vice presidente dell’associazione Sintomi di Felicità e Strabilianti. All’appello manca qualcosa però. "Da febbraio scorso faccio parte della segreteria comunale del Pd, con delega alle politiche sociali. Mi occupo di sanità, di giovani, di sport, di volontariato e molto altro".

Perché impegnarsi in politica?

"Per lavoro mi occupo ogni giorno di sanità. Per passione, di sport. La pallavolo è la mia libertà, la mia vita. A 21 anni mi è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla, di cui per anni ho fatto fatica a parlarne. In quegli anni difficili mi sono avvicinata all’associazionismo, fino a rinascere. La nuova Giulia è divenuta atleta paralimpica, fortemente impegnata nel sociale. E la politica per me è stata la chiusura di un cerchio. Prima in ascolto, per avere un’idea sulle cose e sul mondo. Dal 2019, come tesserata del Pd. Oggi, in una segreteria in cui metto a disposizione le conoscenze apprese negli anni in ambito sportivo, sanitario, associazionistico".

Una delega ampia e delicata, la sua. Quali i progetti per la città?

"A brevissimo, i primi di luglio, grandi cambiamenti attraverseranno il mondo dello sport, con due passaggi storici a livello nazionale: l’inserimento della parola ‘sport’ in costituzione, all’art. 33. Di fatto, si introduce un diritto. Inoltre, è attesa a breve la riforma del lavoro sportivo, per riconoscere come professionali le tante figure che vivono di sport ogni giorno. Attendo questi passaggi per poter promuovere a Livorno dei tavoli tematici aperti a tutti, in eventi per avvicinare la cittadinanza all’attività sportiva. Livorno sta rinascendo, e lo sport fa da grande traino. Serve dare ancor più risalto alle discipline della nostra tradizione cittadina. Ma più di tutto, sogno una città a misura di sport, con strutture e spazi di aggregazione nuovi".

Per lavoro, vive la sanità ‘dall’interno’. Come migliorarla?

"Il tema è complesso. Ancora non abbiamo finito di raccogliere i cocci di un vaso rotti dal Covid. Per esperienza, avverto una distanza crescente tra la cura in ospedale e ciò che succede invece in casa nostra. I medici di base sono oberati di lavoro. Manca secondo me una figura intermedia oggi, che ascolti e tratti le esigenze quotidiane delle persone, sul territorio. Il nuovo ospedale darà una grande mano ma non basta da solo. Ecco perché penso che serva un presidio ulteriore di riferimento, oltre ai medici di famiglia, attento alle esigenze delle persone che necessitano assistenza una volta fuori dall’ospedale. Il (mio) lavoro da impostare, va esattamente in quella direzione".

Francesco Ingardia