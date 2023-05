"Ho salvato quell’uomo con il defibrillatore"

Livorno, 13 maggio 2023 - Vittorio Scalabrella, direttore della della Farmacia Centrale Scalabrella in piazza dei Mille, ha salvato ieri un anziano di 84 anni colto da arresto cardiaco in via de Larderel, mentre usciva da casa con la badante.

Quando l’anziano ha avuto il primo malore, la badante ha chiesto aiuto in farmacia. Vittorio Scalabrella è corso fuori e ha aiutato l’anziano a rialzarsi e contemporanemante ha allertato il 112. Ma l’ottantenne poco dopo ha iniziato a respirare male fino ad andare in arresto cardiaco.

"Gli ho immediatamente praticato il massaggio cardiaco. – ci racconta il dottor Scalabrella – Quando è arrivato un suo vicino gli ho chiesto di proseguire nella manovra rianimatoria al mio posto, così sono corso in farmascia a prendere il defibrillatore. Tornato dall’anziano, gli ho applicato gli elettrodi mentre stava arrivando l’ambulanza della Misericordia. Uno dei soccorritori si è affiancato a me proseguendo il massaggio cardiaco e dopo alcuni secondi mi ha dato il via per la prima scarica del defibrillatore, che è stata sufficiente a rianimare l’uomo. Nell’immediato è arrivata la seconda ambulanza (della Pubblica Assistenza) con il medico che ha stabilizzato il paziente prima di trasferirlo al pronto soccorso".

Il dottor Scalabrella conclude: "Fortuna che la mia farmacia è dotata di defibrillatore. Periodicamente io e i miei colleghi facciamo corsi di formazione per la pratiche di pronto soccorso, la cui abilitazione viene rinnovata ogni 5 anni".

Aggiunge: "È stata la mia prima volta. Realizzo solo ora a pieno cosa è successo. C’è una notevole diferenza tra le esercitazioni con il manichino e la pratica in emergenza su una persona. In quel frangente ho agito con freddezza. Ora posso dire che ho contribuito a salvare una persona".

