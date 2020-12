Questa è la storia di Francesca Pescini, isolata in casa dal 3 novembre per il covid: pur ancora positiva (dopo il tampone fatto domenica 29 novembre) si è sentita dire al telefono mercoledì dall’operatore dell’Ufficio di giene della USL: "Passati 21 giorni dall’inizio della quarantena, può uscire con mascherina, ma solo intorno al suo isolato e senza avere contatti con altre persone". Incredula se lo è fatto ripetere: "Non credevo alle mie orecchie – ci dice Francesca – ho chiesto nuovamente all’operatore di spiegarmi cosa posso fare...

Questa è la storia di Francesca Pescini, isolata in casa dal 3 novembre per il covid: pur ancora positiva (dopo il tampone fatto domenica 29 novembre) si è sentita dire al telefono mercoledì dall’operatore dell’Ufficio di giene della USL: "Passati 21 giorni dall’inizio della quarantena, può uscire con mascherina, ma solo intorno al suo isolato e senza avere contatti con altre persone". Incredula se lo è fatto ripetere: "Non credevo alle mie orecchie – ci dice Francesca – ho chiesto nuovamente all’operatore di spiegarmi cosa posso fare nonostante sia ancora positiva e con carica virale elevata. Ebbene mi ha ribadito che secondo le nuove direttive arrivate dal Comitato tecnico scientifico nazionale, per alleviare il disagio ai pazienti covid costretti a lunghi periodi di ‘reclusione domiciliare’ adesso viene concessa l’ora d’aria fuori casa, senza allontanarsi però e facendo massima attenzione a non avvicinarsi ad altre persone. Insomma sono consentiti giri intorno al proprio isolato. Mica sono un cane io da far uscire per il bisognino? Poi se mi vengono a trovare i miei bambini come gli spiego che non devono avvicinarsi alla loro mamma? Stanno già soffrendo per questo distacco che vederli fuori casa a distanza sarebbe ancora più straziante...".

I due bambini di Francesca adesso stanno con il padre. "Quando è possibile li porta sotto casa e li saluto dalla finestra – racconto – preferisco però telefonargli, o le video chiamate perché quando vengono qui vorrebbero salire, ma non è possibile. All’inizio hanno avuto paura, erano preoccupati. Sono piccoli ma hanno imparato a scuola cosa significa il coronavirus". Sull’ultimo tampone Francesca racconta: "L’ho fatto al drive through a Livorno domenica 29 novembre la mattina con appuntamento alle 8. Ma il risultato è arrivato solo il 2 novembre alle 13,30 mentre ero al telefono con l’operatore dell’Ufficio di igiene. Dopo quattro giorni". Non solo: "Quando ho avuto i sintomi inconfondibili del covid, perdita di olfatto e gusto, dolori, spossatezza e difficoltà respiratoria, sono dovuto arrivare fino a Piombino da sola in auto per il primo tampone perché a Livorno, o più vicino non c’era posto". Francesca conclude il suo racconto: "Mi posso reputare fortunata perché i miei sintomi non sono mai sfociati in febbre alta e problemi respiratori peggiori. Il mio medico mi ha seguita quotidianamente. Mi ha prescritto antibiotici, poi cortisone. L’affanno nel respirare sta diminuendo, tra una settimana farò un altro tampone...speriamo bene. Voglio riabbracciare i miei bambini. Mi mancano tanto... E voglio tornare a lavoro e alla vita all’aria aperta e a fare sport. Ora vivo come un leone in gabbia". In bocca al lupo Francesca.

Monica Dolciotti