Livorno, 1 marzo 2020 - Teophilus Awua compirà 22 anni tra meno di due mesi, e quella del Bentegodi è stata la sua prima partita da titolare in serie B. Ha vestito in passato le maglie di Juve Stabia, Rende, Bari e Spezia. Nigeriano, grintoso, è stato uno dei migliori in campo nella gara che il Livorno ha giocato al cospetto del Chievo, un match che la squadra di Breda è riuscito a vincere grazie ad una rete di Ferrari arrivata al 12’ del secondo tempo. Awua in mezzo al campo insieme a Luci ha svolto un lavoro prezioso, e a fine gara ha raccontato tutta l’emozione e la soddisfazione che hanno caratterizzato la giornata.“E’ stata una partita difficile e importante per noi - ha detto il centrocampista -, perché il Chievo è una squadra forte, è stata tanti anni in serie A e poteva contare su giocatori importanti. Siamo stati bravi e siamo riusciti a tenere botta, facendo quindi risultato. All’inizio avevo un po’ di timore - ha aggiunto Awua - , ma l’ho trasformato in carica positiva, era la prima partita da titolare in serie B e non volevo fare una brutta figura. Ero concentrato, ho fatto cose semplici, cercando di non sbagliare. La vittoria contro il Chievo deve essere un punto di ripartenza, un punto di riferimento, soprattutto, visto che è arrivata contro un grande avversario. Martedì contro il Frosinone - ha concluso - dovremo cercare di ripetere questa prestazione, con la stessa grinta e la stessa voglia di vincere la partita”.p.b.