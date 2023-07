“Ho visto mio fratello solo da lontano, la polizia ha imposto restrizioni”

Livorno, 17 luglio 2023 – E’ ancora ricoverato in rianimazione Usman Ali, il negoziante pakistano di 32 anni ferito nel suo minimarket in via Novelli - ora sotto sequestro - venerdì mattina da un rapinatore con due colpi di pistola all’addome.

Usman Ali è stato operato la prima volta la mattina stessa del ferimento, per asportare i pallini che gli si erano conficcati nell’addome. Ma sabato i chirurghi lo hanno dovuto operare la seconda volta per bloccare un’altra emorragia e così in sala operatoria gli hanno anche asportato un parte del fegato danneggiata quando il rapinatore lo ha colpito con l’arma da fuoco.

Una rapina di una violenza inaudita, come ha confermato anche il fratello di Usman, Irfan Ali, suo gemello, in Italia da appena sei mesi, proprio a Livorno, dove lavora al cantiere Azimut Benetti. Entrambi abitano in via Maggi.

Irfan Ali da venerdì fa la spola tra casa e l’ospedale per vedere il fratello. Dopo avergli fatto visita sabato, è riuscito a vederlo anche domenica pomeriggio sempre per pochi minuti.

"Ho visto da lontano mio fratello – ci ha raccontato Irfan –. Non mi hanno permesso di avvicinarmi a lui. Quanto Usman mi ha visto, mi ha fatto un cenno di saluto. Ma avrebbe voluto parlare con me, però non mi è stato consentito di avvicinarmi. Ho atteso parecchie ore per vederlo e a un certo punto mi sono irritato e ho insistito. Solo allora, dopo le diciotto, mi hanno fatto entrare nel reparto di rianimazione. Mi è stato detto dal personale sanitario che la polizia ha imposto restrizioni nella possibilità di fargli visita".

Una limitazione probabilmente necessaria perché Usnam è un testimone chiave di quello che è successo e gli investigatori della mobile, dopo che le sue condizioni lo hanno consentito, lo hanno interrogato.

Un passaggio fondamentale questo nelle indagini. Come fondamentale è la testimonianza del connazionale che ha dato l’allarme venerdì mattina quando ha visto Usman a terra nel negozio e vicino a lui il rapinatore. Altrettanto determinanti per gli investigatori saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nelle zona di via Novellini e dintorni, fino piazza XX Settembre. La speranza è che gli occhi elettronici delle telecamere abbiano abbiano ripreso il rapinatore in fuga.

Come riportato ieri su La Nazione e Il Telegrafo un testimone oculare lo ha visto mentre era ancora nel minimarket del 32enne pakistano. Se l’è trovato davanti per pochi attimi: poco dopo si è dileguato facendo perdere le sue tracce.

Monica Dolciotti