Livorno 23 aprile 2020 - La generosità non ha limiti e non conosce differenze, come il bisogno in questi drammatici giorni legati all'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio tante famiglie straniere, ma anche tante famiglie livornesi. Proprio ai livornesi in difficoltà ha pensato l'Associazione Bangladesh Comunità Livorno. Ha infatti organizzato una raccolta di generi di prima necessità da distribuire alle famiglie della città che li ha accolti e ha dato loro un'opportunità.

In segno di riconoscenza i cittadini del Bangladesh hanno organizzato questa "piccoloa pesa per i cittadini livornesi - fa sapere la Comunità del Bangladesh - in distribuzione in via delle Galere 16". Chi fosse interessato a dare una mano, o ad avere informazioni può chiamare i seguenti numeri: 389/6568809, 388/3085755, 388/6345350.

M.D.